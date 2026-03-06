DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 8,9005 +2,6%Nas 22.601 +1,0%Bitcoin 59.401 +3,7%Euro 1,1608 +0,6%Öl 99,27 +6,4%Gold 5.137 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Wall Street uneins -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
LANXESS-Aktie: Moody’s stuft Kreditwürdigkeit ab LANXESS-Aktie: Moody’s stuft Kreditwürdigkeit ab
Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar nach Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
21,93 EUR -0,57 EUR -2,53 %
FSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,3 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

DZ BANK

PUMA SE Halten

20:06 Uhr
PUMA SE Halten
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
21,93 EUR -0,57 EUR -2,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Puma von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem Einstieg von Michael Ashley gebe es einen zweiten Machtfaktor bei dem Sportwarenkonzern, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Ashleys Optionsstrategie signalisiere die Bereitschaft, bei tieferen Kursen aufzustocken. Sein Engagement könnte zudem fu?r Konflikte im Aktionärskreis sorgen und eine potenzielle Komplettu?bernahme fu?r Anta Sports verteuern. Mit Blick auf die strategischen Anpassungen bei Puma bestehe aktuell derweil noch eine hohe Unsicherheit daru?ber, ob sie zu einer nachhaltigen Markenstärkung fu?hren werden./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Halten

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
21,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
21,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

20:06 PUMA Halten DZ BANK
05.03.26 PUMA Outperform Bernstein Research
02.03.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 PUMA Neutral UBS AG
27.02.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

dpa-afx Aktien von adidas und PUMA weiter gefragt - Citigroup sieht Zollrückzahlung
finanzen.net MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx Aktien von PUMA und adidas im Höhenflug: Mike Ashley steigt bei PUMA ein - Insiderkauf bei adidas
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht nachmittags Abschläge
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Stimmrechtsmitteilungen geben Adidas und Puma Auftrieb
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Optionsgeschäfte von Investor Ashley treiben Puma an
Dow Jones Frasers Group sichert sich über 5 Prozent an Puma
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MarketWatch British billionaire’s retail company builds stake in Puma
Financial Times Mike Ashley’s Frasers Group builds stake in Puma
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen