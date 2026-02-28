DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5595 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 20 auf 25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Hersteller von Sportbekleidung komme mit der Neuausrichtung gut voran, schrieb Piral Dadhania am Sonntag. Das Management erscheine diesbezüglich etwas zuversichtlicher zu werden. Allerdings müssten in diesem Jahr noch Lagerbestände geräumt werden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
22,37 €		 Abst. Kursziel*:
11,76%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
22,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

11:21 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 PUMA Neutral UBS AG
27.02.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net Im abgelaufenen Monat PUMA SE-Aktie: Experten empfehlen PUMA SE im Februar mehrheitlich zum Kauf PUMA SE-Aktie: Experten empfehlen PUMA SE im Februar mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net PUMA SE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag im Ausverkauf
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne
finanzen.net Anleger warten auf Impulse: MDAX pendelt um Schlusskurs vonDonnerstag
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagmittag massiv unter Druck
finanzen.net MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
Zacks Puma Biotech (PBYI) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
MotleyFool Puma Biotech (PBYI) Earnings Call Transcript
Benzinga Puma Biotechnology Q4 Earnings Report: What Investors Need to Know
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Puma sinks to record €645mn loss as sales slide
EQS Group EQS-News: PUMA completes reset in 2025; 2026 designated as transition year
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
