PUMA Aktie
Marktkap. 3,5 Mrd. EUR
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 20 auf 25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Hersteller von Sportbekleidung komme mit der Neuausrichtung gut voran, schrieb Piral Dadhania am Sonntag. Das Management erscheine diesbezüglich etwas zuversichtlicher zu werden. Allerdings müssten in diesem Jahr noch Lagerbestände geräumt werden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
22,37 €
|Abst. Kursziel*:
11,76%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
22,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
