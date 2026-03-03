Beiersdorf Aktie
Marktkap. 22,9 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 129 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hamburger befänden sich auf einem holprigen Weg, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und dem Kurseinbruch. Der schwache Ausblick habe alles überschattet. Darüber hinaus sei es in Diskussionen auch um den "traurigen Cashflow" gegangen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 23:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
84,84 €
|Abst. Kursziel*:
41,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
84,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,48%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:36
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:36
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG