Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
DEUTZ-Aktie von schwachem Umfeld belastet: Warburg Research hebt Ziel an
Beiersdorf Aktie

86,38 EUR -9,98 EUR -10,36 %
STU
Marktkap. 22,9 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Deutsche Bank AG

Beiersdorf Hold

11:26 Uhr
Beiersdorf Hold
Beiersdorf AG
86,38 EUR -9,98 EUR -10,36%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes stellte die Anleger in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht der Hamburger auf zweistellige Kursverluste ein. Von Konsumgüterwerten erwarte man im aktuellen Umfeld Ergebnisstabilität, um zu investieren, schrieb er am Montagabend./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
85,56 €		 Abst. Kursziel*:
22,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
86,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,56%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

11:26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
10:31 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:11 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
09:11 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
08:56 Beiersdorf Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Experten-Einschätzung Deutsche Bank AG: Hold für Beiersdorf-Aktie Deutsche Bank AG: Hold für Beiersdorf-Aktie
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Beiersdorf schwer belastet von schwachem Ausblick
dpa-afx ROUNDUP 2: Beiersdorf sieht kaum Wachstum - Aktie sackt deutlich ab
finanzen.net Beiersdorf-Aktie rutscht ab: 750-Millionen-Euro-Rückkauf - Anleger strafen schwachen Ausblick ab
finanzen.net Beiersdorf-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Börsen weiter auf Talfahrt - Beiersdorf brechen ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Rot
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit kräftigen Verlusten
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
