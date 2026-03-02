Beiersdorf Aktie
Marktkap. 22,9 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes stellte die Anleger in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht der Hamburger auf zweistellige Kursverluste ein. Von Konsumgüterwerten erwarte man im aktuellen Umfeld Ergebnisstabilität, um zu investieren, schrieb er am Montagabend./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:10 / GMT
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
85,56 €
|Abst. Kursziel*:
22,72%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
86,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,56%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
