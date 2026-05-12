Rheinmetall Aktie
Marktkap. 54,55 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2035 Euro belassen. Nach den verfehlten Erwartungen an das erste Quartal gehe es nun darum, wie der Rüstungskonzern im zweiten Quartal wieder aufhole und die angepeilten Vorhaben umsetze, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend mit Blick auf das anstehende Treffen mit Finanzchef Klaus Neumann und IR-Chef Dirk Winkels im Rahmen der European-Leadership-Konferenz von Barclays. Dies sieht der Analyst als wichtigen Treiber, um die diesbezüglichen Bedenken der Investoren zu zerstreuen. Strukturell sei die Story intakt. Für 2026 prognostiziert Osorio einen Anstieg des operativen Gewinns von 45 Prozent, während der Sektor nur einen Anstieg von 19 Prozent verzeichnen dürfte./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.035,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.206,80 €
|Abst. Kursziel*:
68,63%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
1.233,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,96%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.989,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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