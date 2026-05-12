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Marktkap. 54,55 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
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WKN 703000

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ISIN DE0007030009

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Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

11:51 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.233,60 EUR 28,20 EUR 2,34%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2035 Euro belassen. Nach den verfehlten Erwartungen an das erste Quartal gehe es nun darum, wie der Rüstungskonzern im zweiten Quartal wieder aufhole und die angepeilten Vorhaben umsetze, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend mit Blick auf das anstehende Treffen mit Finanzchef Klaus Neumann und IR-Chef Dirk Winkels im Rahmen der European-Leadership-Konferenz von Barclays. Dies sieht der Analyst als wichtigen Treiber, um die diesbezüglichen Bedenken der Investoren zu zerstreuen. Strukturell sei die Story intakt. Für 2026 prognostiziert Osorio einen Anstieg des operativen Gewinns von 45 Prozent, während der Sektor nur einen Anstieg von 19 Prozent verzeichnen dürfte./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.035,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.206,80 €		 Abst. Kursziel*:
68,63%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
1.233,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,96%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.989,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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