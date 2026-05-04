DAX 24.616 +1,3%ESt50 5.896 +0,8%MSCI World 4.744 +0,1%Top 10 Crypto 9,8455 -0,6%Nas 26.091 -0,5%Bitcoin 66.051 +0,1%Euro 1,1615 -0,4%Öl 110,3 +0,6%Gold 4.524 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX zieht kräftig an -- Wall Street schwächer erwartet -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, RENK, DroneShield im Fokus
Top News
Ölpreise fallen etwas nach Trump-Aussagen - Welche Signale belasten Ölpreise fallen etwas nach Trump-Aussagen - Welche Signale belasten
POET Technologies-Aktie ohne Erholung nach Kurssturz: Was steckt hinter den Kurskapriolen? POET Technologies-Aktie ohne Erholung nach Kurssturz: Was steckt hinter den Kurskapriolen?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HORNBACH Aktie

Kaufen
Verkaufen
HORNBACH Aktien-Sparplan
79,10 EUR +1,10 EUR +1,41 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,25 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 608340

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006083405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBBHF

Baader Bank

HORNBACH Add

14:51 Uhr
HORNBACH Add
Aktie in diesem Artikel
HORNBACH Holding
79,10 EUR 1,10 EUR 1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach finalen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Nachdem schon Eckdaten bekannt gewesen seien, verwies Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf den gedämpften Ausblick des Baumarktkonzerns. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) werde demnach nur auf Vorjahresniveau erwartet, schrieb der Experte. Was die Gewinnentwicklung betrifft, rechnet er mit einem sinkenden Analystenkonsens. Er erwähnte aber auch anhaltende Marktanteilsgewinne./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Add

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
80,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,00%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
79,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,37%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

14:51 HORNBACH Add Baader Bank
07.05.26 HORNBACH Halten DZ BANK
26.03.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 HORNBACH Add Baader Bank
23.03.26 HORNBACH Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu HORNBACH Holding

dpa-afx Kostendruck Höhere Kosten: HORNBACH Holding setzt sich vorsichtige Ziele - Aktie im Plus Höhere Kosten: HORNBACH Holding setzt sich vorsichtige Ziele - Aktie im Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro
dpa-afx ROUNDUP/Höhere Kosten: Hornbach setzt sich vorsichtige Ziele
EQS Group EQS-News: HORNBACH Gruppe erzielt solide Ergebnisse und setzt auf weiteres Wachstum
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels stärker
EQS Group EQS-PVR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der HORNBACH-Aktie ein
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro
EQS Group EQS-News: HORNBACH Group delivers solid results and continues to pursue further growth
EQS Group EQS-PVR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HORNBACH Group continues to grow amidst challenging market environment
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Full year figures in line with guidance – reduced earnings in Q4 2025/26
EQS Group EQS-News: HORNBACH Management AG extends Board of Management: Jan Hornbach and Nils Hornbach newly appointed – Erich Harsch to succeed Albrecht Hornbach as CEO
EQS Group EQS-News: HORNBACH increases sales and market share in 9M 2025/26 and Q3 – adjusted EBIT down EUR 7.3 million in Q3, 9M at previous year’s level
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Reduced earnings in Q3 2025/26 – Guidance for adjusted EBIT at previous year’s level still valid
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
HORNBACH Holding zu myNews hinzufügen