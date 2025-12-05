DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.408 -0,2%Top 10 Crypto 12,01 -0,4%Nas 23.557 -0,1%Bitcoin 77.387 -0,1%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,70 -1,8%Gold 4.194 -0,1%
DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, TKMS im Fokus
Nach Durchmarsch von NVIDIA-Aktie & Co: Das muss Europas Halbleiterindustrie 2026 besser machen
Bayer-Aktie steigt deutlich: JPMorgan verdoppelt Kursziel und stuft hoch
HORNBACH Aktie

82,50 EUR -0,70 EUR -0,84 %
STU
Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340

ISIN DE0006083405

Symbol HBBHF

DZ BANK

HORNBACH Halten

17:31 Uhr
HORNBACH Halten
HORNBACH Holding
82,50 EUR -0,70 EUR -0,84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 96 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, bei dem Baumarktkonzern warte man auf die Nachfragebelebung. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) habe im dritten Quartal seine Erwartung verfehlt. Daraufhin kalkuliert er nun für das neue Geschäftsjahr mit einem Ergebnis am unteren Ende der genannten Zielspanne. Eine Kaufempfehlung will der Experte erst in Erwägung ziehen, wenn sich eine Nachfragebelebung abzeichnet./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Halten

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
82,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
82,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

17:31 HORNBACH Halten DZ BANK
17:21 HORNBACH Buy Warburg Research
09:46 HORNBACH Add Baader Bank
10.10.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 HORNBACH Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu HORNBACH Holding

dpa-afx Nachbörslich schwächer HORNBACH-Aktie unter Druck: Holding macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer HORNBACH-Aktie unter Druck: Holding macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags fester
dpa-afx ROUNDUP: Hornbach macht weniger Geschäft als erwartet - Ausblick vorsichtiger
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.041 Pkt - Hornbach-Aktie unter Druck
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Ergebnisrückgang im Q3 2025/26 – Prognose eines Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau bleibt bestehen
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-News: HORNBACH expandiert nach Serbien
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Reduced earnings in Q3 2025/26 – Guidance for adjusted EBIT at previous year’s level still valid
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: HORNBACH expands into Serbia
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
