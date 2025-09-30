DAX 24.114 +1,0%ESt50 5.581 +0,9%Top 10 Crypto 16,11 +1,7%Dow 46.379 +0,0%Nas 22.701 +0,2%Bitcoin 100.726 +3,7%Euro 1,1722 -0,1%Öl 65,79 -1,9%Gold 3.871 +0,3%
HORNBACH Aktie

97,60 EUR -0,80 EUR -0,81 %
STU
Marktkap. 1,65 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340

ISIN DE0006083405

Symbol HBBHF

DZ BANK

HORNBACH Halten

18:06 Uhr
HORNBACH Halten
HORNBACH Holding
97,60 EUR -0,80 EUR -0,81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 99 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Angesichts der bestätigten Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 dürften sich die Abwärtskorrekturen bei den Konsensschätzungen trotz des leicht enttäuschenden zweiten Quartals in Grenzen halten, schrieb Thomas Maul in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er reduzierte indes seine Prognosen für den freien Barmittelzufluss./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Halten

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
98,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
97,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

18:06 HORNBACH Halten DZ BANK
30.09.25 HORNBACH Buy Warburg Research
30.09.25 HORNBACH Add Baader Bank
25.08.25 HORNBACH Add Baader Bank
25.06.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

