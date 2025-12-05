HORNBACH Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURKGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340
ISIN DE0006083405
Symbol HBBHF
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Add" belassen. Volker Bosse bezeichnete die Resultate am Montag als eher schwach, wies aber auch auf den - trotz des tristen Konjunkturumfeldes - bestätigten Jahresausblick des Baumarktkonzerns hin, wenngleich das Wording vorsichtiger sei./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:28 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HORNBACH Add
|Unternehmen:
HORNBACH Holding
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
118,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
83,30 €
|Abst. Kursziel*:
41,66%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
84,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,48%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HORNBACH Holding
|09:46
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|10.10.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
