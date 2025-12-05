DAX 24.086 +0,2%ESt50 5.729 +0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 +2,7%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.888 +1,8%Euro 1,1655 +0,1%Öl 63,24 -1,0%Gold 4.209 +0,3%
HORNBACH Aktie

Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340

ISIN DE0006083405

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Add" belassen. Volker Bosse bezeichnete die Resultate am Montag als eher schwach, wies aber auch auf den - trotz des tristen Konjunkturumfeldes - bestätigten Jahresausblick des Baumarktkonzerns hin, wenngleich das Wording vorsichtiger sei./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:28 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Add

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
118,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
83,30 €		 Abst. Kursziel*:
41,66%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
84,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,48%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

09:46 HORNBACH Add Baader Bank
10.10.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 HORNBACH Halten DZ BANK
30.09.25 HORNBACH Buy Warburg Research
30.09.25 HORNBACH Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu HORNBACH Holding

dpa-afx Nachbörslich schwächer HORNBACH-Aktie unter Druck: Holding macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer HORNBACH-Aktie unter Druck: Holding macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer
dpa-afx ROUNDUP: Hornbach macht weniger Geschäft als erwartet - Ausblick vorsichtiger
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.041 Pkt - Hornbach-Aktie unter Druck
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Ergebnisrückgang im Q3 2025/26 – Prognose eines Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau bleibt bestehen
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-News: HORNBACH expandiert nach Serbien
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus
finanzen.net Experten sehen bei HORNBACH-Aktie Potenzial
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Reduced earnings in Q3 2025/26 – Guidance for adjusted EBIT at previous year’s level still valid
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: HORNBACH expands into Serbia
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
