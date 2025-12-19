XETRA-SCHLUSS/Freundlicher Wochenschluss trotz Konsumflaute

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus der Handelswoche verabschiedet. Nach der Vortagesrally dank erhöhter EZB-Wachstumsprognosen und günstiger US-Inflationsdaten war die Laune weiter positiv. Der Große Dezember-Verfalltag an den internationalen Terminbörsen spielte keine Rolle mehr: Mit dem kurzen Fall des DAX unter die 24.000er-Marke am Mittwoch seien die alten Positionierungen am Optionsmarkt bereinigt worden, hieß es. Nun sei alles vorbereitet auf das neue Jahr. In den wenigen verbleibenden Handelstagen bis Neujahr dürften sich Fondsmanager auf ein reines Risikomanagement beschränken, um die aufgelaufenen Gewinne nicht zu gefährden. Der DAX legte um 0,4 Prozent zu auf 24.288 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Deutschland spart wie in der Krise - Konsum bricht ein

Auch wegen positiver Konjunkturaussichten hatte die Bank of Japan am Morgen erwartungsgemäß die Leitzinsen erhöht. Beim Blick auf Deutschland ist eher das Gegenteil möglich: Denn der sehr schwache Gfk-Konsumklima-Indikator zeigte wieder einmal, dass vom Konsum keine Stütze für die lahmende deutsche Konjunktur zu erwarten ist. Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck & Aufhäuser, sprach von einem "heftigen Nackenschlag zur Weihnachtszeit". Die Sparneigung der Deutschen sei die höchste seit der Finanzkrise. Das Konsumklima für Januar brach um weitere 3,5 Punkte auf minus 26,9 Punkte ein.

Douglas gaben vor diesem Hintergrund um 3,4 Prozent nach. Dazu kamen enttäuschende Geschäftszahlen von Nike. Sie belasteten Adidas (-1,2%) und Puma (-3,5%) zusätzlich. Bei Zalando ging es um 2,9 Prozent abwärts.

Bankenwerte waren etwas gesucht, im DAX ging es für Commerzbank 1,8 Prozent nach oben. Leicht positiv für DHL (+0,1%) wirkten Geschäftszahlen von Fedex. Der US-Logistikkonzern übertraf die Erwartungen der Analysten. Bei Siemens Healthineers ging es 0,6 Prozent tiefer. Laut Jefferies entsprach der Pre-Close-Call vom Vorabend den Konsensschätzungen. Allerdings erwarte der Konzern einen recht langsamen Start ins neue Jahr.

Wer­bung Wer­bung

Auch Siemens Energy hatte nachbörslich einen Pre-Close-Call veranstaltet. Darin seien die wichtigsten Punkte des Kapitalmarkttages einmal mehr wiederholt worden, so JP Morgan. Die Aktien kletterten um 0,5 Prozent ab. Bei Thyssenkrupps Marine-Tochter TKMS trieb ein Großauftrag für Torpedos für die Bundeswehr . Die Aktien legten 3,3 Prozent zu.

Hornbach Holding reduzierten sich nach den endgültigen Geschäftszahlen um 1,8 Prozent. Laut Baader lieferte der Zahlenausweis keine Überraschungen mehr - der Ausblick 2025/26 wurde bestätigt. Das schwache Konsumklima lastete auf dem Kurs.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.288,40 +0,4% +21,5%

DAX-Future 24.459,00 +0,6% +18,8%

Wer­bung Wer­bung

XDAX 24.290,94 +0,6% +21,8%

MDAX 30.361,46 +0,3% +18,3%

TecDAX 3.566,78 +0,3% +4,1%

SDAX 16.732,54 -0,3% +22,3%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,11% -44

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 25 14 1 8.536,1 131,0 3.523,9 51,5

MDAX 29 18 3 1.069,3 48,2 659,0 29,8

TecDAX 19 11 0 2.043,6 42,9 871,6 19,2

SDAX 25 43 2 148,3 10,7 94,2 7,6

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 11:55 ET (16:55 GMT)