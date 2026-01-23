DAX 24.849 -0,2%ESt50 5.937 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,17 -0,2%Gold 5.092 +2,2%
Top News
VW-Aktie fällt: Zölle machen erwogenes Audi-Werk in den USA unrentabel - Weiter Streit um Zukunft von MAN VW-Aktie fällt: Zölle machen erwogenes Audi-Werk in den USA unrentabel - Weiter Streit um Zukunft von MAN
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
Marktkap. 121,25 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

12:16 Uhr
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Die kurzfristige Erholung im europäischen Kapitalgütersektor dürfte enttäuschen, schrieb Rizk Maidi in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Er stufte SKF und Kion auf "Underperform" sowie Sandvik auf "Hold" ab. Derweil seien Siemens, Siemens Energy, Prysmian und NKT Nutznießer des anhaltenden Elektrifizierungstrends. Schindler dürfte beim nächsten Kapitalmarkttag sein mittelfristiges Margenziel anheben und wie Assa Abloy von einer Trendwende im europäischen Bauwesen profitieren./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,58 €		 Abst. Kursziel*:
-5,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
141,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,17%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

12:16 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
22.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Siemens Energy Sell UBS AG
14.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Siemens Energy-Analyse im Fokus Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Montagmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Montagshandels ab
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens Energy
dpa-afx Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende
finanzen.net XETRA-Handel: DAX legt schlussendlich zu
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich fester
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Siemens Energy AG Unsponsored ADR (SMNEY) is a Great Choice
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
Financial Times Activist behind Engine No. 1 Exxon campaign builds stake in Siemens Energy
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
