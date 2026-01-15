DAX 24.849 -0,2%ESt50 5.937 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,17 -0,2%Gold 5.092 +2,2%
STMicroelectronics Aktie

24,27 EUR -0,28 EUR -1,12 %
STU
22,33 CHF -0,54 CHF -2,35 %
BRX
Marktkap. 21,99 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics N.V.
24,27 EUR -0,28 EUR -1,12%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er sehe die steigenden Lagerbestände im Halbleitersektor als wichtigen Indikator für eine positive zyklische Trendumkehr, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem spiegelten die Bewertungen die erfreulichen Preistrends noch nicht wider. Seine bevorzugten Wetten auf eine Erholung sind Texas Instruments, Renesas und STMicro./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,24 €		 Abst. Kursziel*:
23,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,61%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

12:06 STMicroelectronics Buy UBS AG
23.01.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
12.12.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
STMicroelectronics N.V. zu myNews hinzufügen