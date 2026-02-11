HelloFresh Aktie
Marktkap. 854,32 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Der Umsatz des Kochboxen-Herstellers sei etwas stärker als von ihm und dem Konsens erwartet zurückgegangen, die optimistischere Prognosespanne des Unternehmens sei zugleich verfehlt worden, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einen Ausblick auf 2026 werde es erst zur detaillierten Zahlenvorlage im März geben./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,13 €
|Abst. Kursziel*:
110,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
116,91%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
