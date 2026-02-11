HelloFresh Aktie
Marktkap. 854,32 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Das operative Jahresergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, aber der Umsatz im vierten Quartal sei aufgrund des verlangsamten Wachstums im Bereich Fertiggerichte etwas schwächer ausgefallen, schrieb Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Prognose des Kochboxenherstellers für 2026 habe es noch nicht gegeben, aber die Signale des Managements deuten ihm zufolge darauf hin, dass die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) für das Ebitda 2026 zu hoch ist./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
6,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
5,13 €
|Abst. Kursziel*:
26,80%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
4,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,55%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
