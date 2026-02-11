DAX 25.190 +1,3%ESt50 6.075 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6790 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.103 +1,3%Euro 1,1884 +0,1%Öl 69,26 -0,5%Gold 5.060 -0,5%
HelloFresh Aktie

4,98 EUR -0,59 EUR -10,51 %
STU
Marktkap. 854,32 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

Barclays Capital

HelloFresh Equal Weight

11:46 Uhr
HelloFresh Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
4,98 EUR -0,59 EUR -10,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Das operative Jahresergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, aber der Umsatz im vierten Quartal sei aufgrund des verlangsamten Wachstums im Bereich Fertiggerichte etwas schwächer ausgefallen, schrieb Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Prognose des Kochboxenherstellers für 2026 habe es noch nicht gegeben, aber die Signale des Managements deuten ihm zufolge darauf hin, dass die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) für das Ebitda 2026 zu hoch ist./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
5,13 €		 Abst. Kursziel*:
26,80%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
4,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,55%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

11:46 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
11:46 HelloFresh Buy UBS AG
11:36 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:11 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

