DAX letztlich kaum bewegt -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
DAX am Donnerstag letztlich kaum verändert - an der 25.000-Punkte-Marke abgeprallt
DroneShield-CEO gibt Einblicke in Soft-Kill-Ansatz & Marktpotenzial - So reagiert die Aktie
EssilorLuxottica Aktie

265,20 EUR -16,20 EUR -5,76 %
STU
237,38 CHF +9,71 CHF +4,26 %
BRX
Marktkap. 115,55 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

DZ BANK

EssilorLuxottica Kaufen

17:31 Uhr
EssilorLuxottica Kaufen
EssilorLuxottica
265,20 EUR -16,20 EUR -5,76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 355 auf 330 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit smarten Brillen dürfte sich fortsetzen und sogar noch beschleunigen können, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er hält es für wahrscheinlich, dass bis 2034 kumuliert rund 90 Millionen smarte Brillen verkauft werden könnten. Dies sollte sich positiv auf das langfristige Konzernwachstum auswirken, aber das Ebit-Margen-Ziel von 19 bis 20 Prozent weiter in die Zukunft verschieben./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Kaufen

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
266,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
265,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
325,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

17:31 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
15:41 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:51 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
13:16 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
11.02.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

