Warburg Research

PATRIZIA SE Buy

12:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Patrizia nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Der Anbieter von Immobilien- und Infrastrukturinvestments habe einen starken Jahresauftakt gehabt und seine Schätzung für das operative Quartalsergebnis um 11 Prozent übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Zudem habe sich der Nettogewinn im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Getragen worden sei diese starke Geschäftsentwicklung erneut primär durch eine strikte Kostendisziplin und weniger durch eine Belebung der Kundenaktivität. Letztere sei angesichts der erhöhten geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten weiterhin verhalten ausgefallen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien