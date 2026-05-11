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Warburg Research

PATRIZIA SE Buy

12:11 Uhr
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PATRIZIA SE
7,58 EUR 0,02 EUR 0,26%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Patrizia nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Der Anbieter von Immobilien- und Infrastrukturinvestments habe einen starken Jahresauftakt gehabt und seine Schätzung für das operative Quartalsergebnis um 11 Prozent übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Zudem habe sich der Nettogewinn im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Getragen worden sei diese starke Geschäftsentwicklung erneut primär durch eine strikte Kostendisziplin und weniger durch eine Belebung der Kundenaktivität. Letztere sei angesichts der erhöhten geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten weiterhin verhalten ausgefallen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,57 €		 Abst. Kursziel*:
45,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,12%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Allocation of 558 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Allocation of 1,475 shares in connection with participation in an employee share program
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