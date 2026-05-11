PATRIZIA Aktie
Marktkap. 634,59 Mio. EURKGV 39,13 Div. Rendite 4,42%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Patrizia nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Der Anbieter von Immobilien- und Infrastrukturinvestments habe einen starken Jahresauftakt gehabt und seine Schätzung für das operative Quartalsergebnis um 11 Prozent übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Zudem habe sich der Nettogewinn im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Getragen worden sei diese starke Geschäftsentwicklung erneut primär durch eine strikte Kostendisziplin und weniger durch eine Belebung der Kundenaktivität. Letztere sei angesichts der erhöhten geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten weiterhin verhalten ausgefallen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrizia Immobilien
Zusammenfassung: PATRIZIA Buy
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,57 €
|Abst. Kursziel*:
45,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,12%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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