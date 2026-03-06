Deutsche Bank AG

PATRIZIA SE Buy

11:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach vorläufigen Zahlen für 2025 von 12,24 auf 11,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die operativen Ausgaben und die Qualität der Ergebnisse des Immobilienunternehmens seien besser gewesen als erwartet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET

