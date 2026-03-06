PATRIZIA Aktie
Marktkap. 650,16 Mio. EURKGV 45,83 Div. Rendite 4,42%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach vorläufigen Zahlen für 2025 von 12,24 auf 11,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die operativen Ausgaben und die Qualität der Ergebnisse des Immobilienunternehmens seien besser gewesen als erwartet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Zusammenfassung: PATRIZIA Buy
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,27 €
|Abst. Kursziel*:
56,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,89%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PATRIZIA SE
|11:11
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
