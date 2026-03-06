DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9450 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
Marktkap. 650,16 Mio. EUR

KGV 45,83 Div. Rendite 4,42%
WKN PAT1AG

ISIN DE000PAT1AG3

Symbol PTZIF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach vorläufigen Zahlen für 2025 von 12,24 auf 11,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die operativen Ausgaben und die Qualität der Ergebnisse des Immobilienunternehmens seien besser gewesen als erwartet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,27 €		 Abst. Kursziel*:
56,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,89%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

