Marktkap. 676,96 Mio. EUR

KGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Anlagestory lebe aktuell vom disziplinierten Kostenmanagement angesichts trägen Wachstums, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Kurzfristig fehle es an Impulsen für den Wert./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,97 €		 Abst. Kursziel*:
53,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,69%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

