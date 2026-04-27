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Symbol PTZIF

Deutsche Bank AG

PATRIZIA SE Buy

11:21 Uhr
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PATRIZIA SE
7,46 EUR 0,02 EUR 0,27%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11,4 auf 10,5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (EBITDA) dürfte im ersten Quartal auf 18,6 Millionen Euro gestiegen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai. Profitiert haben dürfte der Immobilienkonzern von einer niedrigeren Kostenbasis./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,45 €		 Abst. Kursziel*:
40,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,75%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09.03.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Zuteilung von 1.475 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Zuteilung von 4.718 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Zuteilung von 558 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Allocation of 558 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Allocation of 1,475 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Allocation of 4,718 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Allocation of 558 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Allocation of 1,475 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Allocation of 4,718 shares in connection with participation in an employee share program
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