Deutsche Bank AG

PATRIZIA SE Buy

11:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11,4 auf 10,5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (EBITDA) dürfte im ersten Quartal auf 18,6 Millionen Euro gestiegen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai. Profitiert haben dürfte der Immobilienkonzern von einer niedrigeren Kostenbasis./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien