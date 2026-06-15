Richemont Aktie
Marktkap. 114,26 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 1,66%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen Mitte Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Analyst Adam Cochrane nahm nach eigener Aussage keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vor. Mit Blick auf die Absatzregionen dürften Japan, Amerika, Europa und Asien-Pazifik beim Wachstum zugelegt haben, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Nahen Osten dürfte es hingegen rückläufig gewesen sein./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
195,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
180,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
183,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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