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Symbol CFRHF

Deutsche Bank AG

Richemont Buy

09:36 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen Mitte Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Analyst Adam Cochrane nahm nach eigener Aussage keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vor. Mit Blick auf die Absatzregionen dürften Japan, Amerika, Europa und Asien-Pazifik beim Wachstum zugelegt haben, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Nahen Osten dürfte es hingegen rückläufig gewesen sein./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
195,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
180,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
183,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

09:36 Richemont Buy Deutsche Bank AG
15.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
26.05.26 Richemont Buy UBS AG
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