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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Amazon nach Quartalszahlen von 320 auf 335 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit einem Umsatzplus von fast 20 Prozent habe der Online-Händler das stärkste Wachstum seit 20 Quartal verzeichnet, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Ingo Wermann 		KGV*:
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17:41 Amazon Kaufen DZ BANK
14:56 Amazon Outperform RBC Capital Markets
13:46 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Amazon Buy UBS AG
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