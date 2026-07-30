Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 216,48 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3180 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der britische Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das operative Ergebnis habe die nach dem Zwischenbericht eh schon erhöhten Erwartungen noch einmal überboten./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,80 £
|Abst. Kursziel*:
3,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
33,76 £
|Abst. Kursziel aktuell:
3,67%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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