DAX 25.677 +0,3%ESt50 6.386 +0,7%MSCI World 4.825 +0,1%Top 10 Crypto 8,3075 -1,1%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.395 -1,4%Euro 1,1486 -0,3%Öl 90,22 +1,3%Gold 4.044 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Amazon 906866 adidas A1EWWW SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SpaceX A42D4F Apple 865985 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzsaison: DAX fester -- Apple und Amazon: Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- Gold, SpaceX, Intel, Meta, Strategy, Coinbase, Nebius, DroneShield, HENSOLDT, Allianz, Rheinmetall im Fokus
Top News
adidas-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Hold bewertet adidas-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Hold bewertet
Shopify-Aktie vor dem nächsten Schub? Analyst sieht Potenzial Shopify-Aktie vor dem nächsten Schub? Analyst sieht Potenzial
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
39,58 EUR +0,46 EUR +1,18 %
STU
33,76 GBP +0,57 GBP +1,72 %
LSE
finanzen.net zero
Shell (ex Royal Dutch Shell) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 216,48 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

14:41 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,58 EUR 0,46 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3180 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der britische Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das operative Ergebnis habe die nach dem Zwischenbericht eh schon erhöhten Erwartungen noch einmal überboten./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,80 £		 Abst. Kursziel*:
3,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,76 £		 Abst. Kursziel aktuell:
3,67%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

30.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
27.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
15.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
09.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Dow Jones Deinvestition Shell-Aktie höher: BG Cyprus wird an MOL-Gruppe verkauft Shell-Aktie höher: BG Cyprus wird an MOL-Gruppe verkauft
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit grünen Vorzeichen
dpa-afx Shell-Aktie stabil: Ölkonzern verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter kräftig - Aktienrückkauf
dpa-afx ROUNDUP 2: Shell verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter hervorragend
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel 4000 Pence
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagnachmittag im Aufwind
finanzen.net iShares FTSE 100 ETF: Über 4 Prozent Dividendenrendite und eine erstaunlich ruhige Kursentwicklung
dpa-afx ROUNDUP: Shell verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter hervorragend
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich
MotleyFool Shell (SHEL) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Benzinga Energy Giant Shell Unveils $3 Billion Stock Buyback
Business Times Shell more than doubles its profit in Q2, beating expectations
Financial Times Shell posts second-highest profits ever as traders cash in on Iran disruption
Financial Times Shell posts second-highest profits ever as traders cash in on Iran disruption
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Microsoft, Amazon, LVMH, AstraZeneca, Shell, Airbus and UBS
Zacks Shell (SHEL) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
Benzinga Here’s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen