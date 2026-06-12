PUMA Aktie
Marktkap. 4,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Unter den weltweiten Herstellern von Sportartikeln und -bekleidung habe Nike die Umsatzbasis binnen eines Jahrzehnts verdoppelt, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Puma rangiere deutlich hinter den beiden Marktführern Nike und Adidas als einer von sechs Anbietern mit einem Jahresumsatz zwischen etwa sechs und acht Milliarden Dollar./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
29,10 €
|Abst. Kursziel*:
-14,09%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
28,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,01%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|11:41
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|PUMA Buy
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|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG