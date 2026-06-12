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PUMA Aktie

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RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

11:41 Uhr
PUMA SE Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
28,74 EUR 0,73 EUR 2,61%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Unter den weltweiten Herstellern von Sportartikeln und -bekleidung habe Nike die Umsatzbasis binnen eines Jahrzehnts verdoppelt, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Puma rangiere deutlich hinter den beiden Marktführern Nike und Adidas als einer von sechs Anbietern mit einem Jahresumsatz zwischen etwa sechs und acht Milliarden Dollar./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
29,10 €		 Abst. Kursziel*:
-14,09%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
28,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,01%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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