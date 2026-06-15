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Symbol SBGSF

UBS AG

Schneider Electric Buy

08:41 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
275,00 EUR 3,75 EUR 1,38%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
272,35 €		 Abst. Kursziel*:
13,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
275,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,73%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:41 Schneider Electric Buy UBS AG
05.06.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
04.06.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
28.05.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
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