So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Krypto-Marktbericht

02.08.26 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,51 Prozent auf 63.082,18 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 62.762,10 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,4 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 1,21 Prozent auf 44,71 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 44,18 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.864,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.843,08 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Bitcoin Cash um 2,01 Prozent auf 212,01 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 207,83 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,85 Prozent auf 1,079 US-Dollar, nach 1,060 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (363,86 US-Dollar) geht es um 0,70 Prozent auf 361,32 US-Dollar nach unten.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 7,34 Prozent auf 0,1871 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,1743 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1749 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3262 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3275 US-Dollar.

Nach 574,92 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagmittag um 1,39 Prozent auf 582,89 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0699 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Solana am Sonntagmittag hinzu. Um 1,80 Prozent auf 73,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 71,85 US-Dollar.

Daneben steigt Avalanche um 6,53 Prozent auf 6,589 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,185 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 3,17 Prozent auf 8,311 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,055 US-Dollar.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,6753 US-Dollar am Vortag auf 0,6871 US-Dollar nach oben (1,75 Prozent).

Redaktion finanzen.net

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