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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50,964.36 CHF 270.53 CHF 0.53 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54,712.39 EUR 309.32 EUR 0.57 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46,799.20 GBP 248.42 GBP 0.53 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9,933,050.75 JPY 52,099.63 JPY 0.53 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63,097.04 USD 334.94 USD 0.53 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,505.77 CHF 17.09 CHF 1.15 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,616.51 EUR 18.90 EUR 1.18 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,382.71 GBP 15.69 GBP 1.15 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
293,477.71 JPY 3,312.77 JPY 1.14 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,864.24 USD 21.16 USD 1.15 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
59.11 CHF 1.08 CHF 1.85 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
63.46 EUR 1.18 EUR 1.89 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
54.28 GBP 0.99 GBP 1.85 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,520.95 JPY 208.81 JPY 1.85 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
73.18 USD 1.33 USD 1.85 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
470.84 CHF 6.47 CHF 1.39 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
505.47 EUR 7.12 EUR 1.43 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
432.36 GBP 5.94 GBP 1.39 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
91,768.32 JPY 1,255.04 JPY 1.39 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
582.93 USD 8.01 USD 1.39 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.87 CHF 0.02 CHF 1.94 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.94 EUR 0.02 EUR 1.98 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.80 GBP 0.02 GBP 1.94 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
170.08 JPY 3.23 JPY 1.94 %
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Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,51 Prozent auf 63.082,18 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 62.762,10 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,4 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 1,21 Prozent auf 44,71 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 44,18 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.864,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.843,08 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Bitcoin Cash um 2,01 Prozent auf 212,01 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 207,83 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,85 Prozent auf 1,079 US-Dollar, nach 1,060 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (363,86 US-Dollar) geht es um 0,70 Prozent auf 361,32 US-Dollar nach unten.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 7,34 Prozent auf 0,1871 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,1743 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1749 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3262 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3275 US-Dollar.

Nach 574,92 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagmittag um 1,39 Prozent auf 582,89 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0699 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Solana am Sonntagmittag hinzu. Um 1,80 Prozent auf 73,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 71,85 US-Dollar.

Daneben steigt Avalanche um 6,53 Prozent auf 6,589 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,185 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 3,17 Prozent auf 8,311 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,055 US-Dollar.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,6753 US-Dollar am Vortag auf 0,6871 US-Dollar nach oben (1,75 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com