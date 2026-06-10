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Symbol SIXGF

Deutsche Bank AG

Sixt SE St Buy

09:26 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
75,45 EUR 0,95 EUR 1,28%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt von 85 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe ein solides erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar seien die Versicherungskosten höher gewesen, die durchschnittlichen Haltungskosten je Fahrzeug seien allerdings erheblich niedriger ausgefallen als in den Jahren 2025 und 2024./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,95 €		 Abst. Kursziel*:
18,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,96%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

09:26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Sixt Kaufen DZ BANK
14.05.26 Sixt Buy UBS AG
14.05.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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