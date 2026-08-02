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Symbol SPCX

Bernstein Research

SpaceX Outperform

14:06 Uhr
SpaceX Outperform
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Angesichts der fortschreitenden Skalierung der KI-Infrastruktur prüften Branchenakteure zunehmend, wie sie den wachsenden Anforderungen an Energieversorgung, Kühlung und physische Infrastruktur gerecht werden können, schrieb Varun Govindaraj in einer am Montag vorliegenden Studie zu Rechenzentren im Weltraum. In seiner Studie gehe es nun um einen eher technischen Aspekt an der Schnittstelle von KI und Raumfahrt: die Weiterentwicklung von Flüssigkeitskühlsystemen für den Einsatz derartiger Rechenzentren. Die zugrundeliegende Kühlarchitektur dürfte im Wesentlichen eine Erweiterung von Technologien darstellen, die bereits vielfach in herkömmlichen Satelliten- und Raumfahrzeugdesigns Anwendung finden. Die entscheidende Frage sei daher, wie ein solches Kühlsystem konzipiert wäre, welche Komponenten erforderlich wären und welche Zulieferer von dieser Chance profitieren könnten./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 02:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Outperform

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 239,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 108,37		 Abst. Kursziel*:
120,54%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 106,50		 Abst. Kursziel aktuell:
124,41%
Analyst Name:
Varun Govindaraj 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 226,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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