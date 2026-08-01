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UBS AG

Schaeffler Neutral

15:36 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
7,43 EUR 0,34 EUR 4,80%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Mit niedrigeren Zielvorgaben für das Jahr habe der Automobilzulieferer und Industriekonzern die Risiken aus den Erwartungen genommen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei ausbalanciert, weshalb die Einstufung der Aktien "Neutral" bleibe./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
8,10 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,40 €		 Abst. Kursziel*:
9,46%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,02%
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:16 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
31.07.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
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