Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,7 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Mit niedrigeren Zielvorgaben für das Jahr habe der Automobilzulieferer und Industriekonzern die Risiken aus den Erwartungen genommen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei ausbalanciert, weshalb die Einstufung der Aktien "Neutral" bleibe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
8,10 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
7,40 €
|Abst. Kursziel*:
9,46%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,02%
|
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
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