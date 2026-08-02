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Symbol BAMXF

Deutsche Bank AG

BMW Buy

15:16 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
60,22 EUR 0,82 EUR 1,38%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung infolge des zweiten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zu den zentralen Diskussionsthemen habe China gehört - mit dem Schwerpunkt auf Markttrends, der Profitabilität und möglichen Wertminderungsrisiken, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Aspekte seien für Investoren im ganzen Autosektor weiterhin von großer Bedeutung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,68 €		 Abst. Kursziel*:
48,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,45%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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