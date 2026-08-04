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Deutsche Bank Aktie

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Warburg Research

Deutsche Bank Buy

09:36 Uhr
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
32,93 EUR 0,34 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Bank nach dem Bericht zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,60 auf 39,00 Euro angehoben. Er habe nach dem sehr starken Zahlenwerk seine Ertragsprognosen aufgrund der stärkeren Dynamik im Investmentbanking und des erwarteten höheren Beitrags aus dem Zinsüberschuss angehoben, schrieb Andreas Pläsier in seiner Neubewertung vom Mittwoch./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,92 €		 Abst. Kursziel*:
18,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,43%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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