Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 60,5 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Bank nach dem Bericht zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,60 auf 39,00 Euro angehoben. Er habe nach dem sehr starken Zahlenwerk seine Ertragsprognosen aufgrund der stärkeren Dynamik im Investmentbanking und des erwarteten höheren Beitrags aus dem Zinsüberschuss angehoben, schrieb Andreas Pläsier in seiner Neubewertung vom Mittwoch./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,92 €
|Abst. Kursziel*:
18,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,43%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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