Siemens Energy Aktie
Marktkap. 126,2 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody attestierte dem Energietechnikkonzern in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch ein starkes Zahlenwerk. Das operative Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung um 13 Prozent übertroffen. Die Dynamik im Geschäft mit Gaskraftwerken setzen sich fort./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
152,40 €
|Abst. Kursziel*:
37,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
154,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,08%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
203,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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