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Barclays Capital

Siemens Energy Underweight

09:51 Uhr
Siemens Energy Underweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 130 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere preisten bereits ein, dass der beste Geschäftszyklus einer ganzen Generation für immer anhalte, schrieb Vlad Sergievskii am Montag. Er kalkuliert zwar mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 25 Prozent bis 2030. Auftragseingang und Free Cashflow dürften allerdings bereits 2026 ihren Zenit erreichen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Underweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
160,72 €		 Abst. Kursziel*:
-19,11%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
159,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,50%
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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