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Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

09:51 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 5. August sehe der Energietechnikkonzern keine Anzeichen für eine schwache Gasturbinen-Nachfrage, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu letzten Signalen des Unternehmens vor dem Bericht. Er rechnet mit einer weiter starken Geschäftsdynamik und einem organischen Umsatzwachstum sowie Margen am oberen Ende der Unternehmensziele./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
154,06 €		 Abst. Kursziel*:
29,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
165,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,20%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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22.06.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
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