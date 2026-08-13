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Porsche vz. Aktie

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43,88 EUR -0,05 EUR -0,11 %
STU
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Porsche vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 39,31 Mrd. EUR

KGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN wurde kopiert
NEU
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Symbol DRPRF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Porsche vz Sector Perform

10:41 Uhr
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,88 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
43,94 €		 Abst. Kursziel*:
2,41%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
43,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,55%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

10:41 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Nachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net XETRA-Handel MDAX notiert am Donnerstagmittag um Schlusskurs vonMittwoch
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Mittag auf rotes Terrain
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start Verluste
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind
EQS Group EQS-News: Porsche AG achieves further milestones and stabilises profitability
EQS Group EQS-News: Executive Board and General Works Council of Porsche AG agree on Future Package
EQS Group EQS-News: From Toolmaker to Architect of Modern Manufacturing: Porsche Board Member Albrecht Reimold to Retire
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Porsche delivers 122,306 sports cars in the first half of the year
EQS Group EQS-DD: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Dr. Wolfgang Porsche, buy
EQS Group EQS-News: Porsche ranks number one in J.D. Power 2026 U.S. Initial Quality Study
EQS Group EQS-News: Porsche AG adjusts dividend responsibly
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen

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