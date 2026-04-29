Barclays Capital

Porsche vz Underweight

08:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Die VW-Tochter habe ordentlich abgeschnitten und mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzungen ziemlich genau getroffen, schrieb Henning Cosman in seiner am Donnerstag veröffentlichten Einschätzung. Der freie Barmittelzufluss habe klar positiv überrascht. Den Ausblick habe Porsche aber nur bestätigt, da der günstige Produktmix und die geringe Belastung durch Einmaleffekte sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben nicht das ganze Jahr über anhalten dürften. Cosman wertet die Ergebnisse insgesamt neutral, sieht aber eine sich verbessernde Stimmung für das Unternehmen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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