Porsche vz. Aktie
Marktkap. 40,23 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG nach der Vorlage von Zahlen von 40 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das überraschend gute erste Quartal des Sportwagenbauers spiegele einen günstigen Produktmix wider und steigere sein Vertrauen in die Erreichbarkeit der Margenziele ungeachtet negativer Währungs- sowie Sondereffekte, schrieb Tom Narayan am Mittwoch. Allerdings habe Porsche die Zielsetzung für die Volumina in China 2026 nach unten hin konkretisiert./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
46,09 €
|Abst. Kursziel*:
-11,04%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
45,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,68%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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