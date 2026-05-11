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Porsche vz. Aktie

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Marktkap. 40,23 Mrd. EUR

KGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
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WKN PAG911

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RBC Capital Markets

Porsche vz Sector Perform

19:51 Uhr
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,90 EUR 1,19 EUR 2,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG nach der Vorlage von Zahlen von 40 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das überraschend gute erste Quartal des Sportwagenbauers spiegele einen günstigen Produktmix wider und steigere sein Vertrauen in die Erreichbarkeit der Margenziele ungeachtet negativer Währungs- sowie Sondereffekte, schrieb Tom Narayan am Mittwoch. Allerdings habe Porsche die Zielsetzung für die Volumina in China 2026 nach unten hin konkretisiert./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
46,09 €		 Abst. Kursziel*:
-11,04%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
45,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,68%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

19:51 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.05.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
04.05.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
30.04.26 Porsche vz. Neutral UBS AG
30.04.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

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