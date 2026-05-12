Vodafone Group Aktie

1,32 EUR +0,04 EUR +3,20 %
STU
1,32 EUR +0,04 EUR +2,80 %
HAML
Marktkap. 32 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN A1XA83

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol VODPF

DZ BANK

Vodafone Group Halten

21:16 Uhr
Vodafone Group Halten
Vodafone Group PLC
1,32 EUR 0,04 EUR 3,20%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vodafone nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 130 auf 120 Pence gesenkt. Der britische Telekommunikationskonzern habe insgesamt gemischt abgeschnitten, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dynamisches Wachstum außerhalb Europas sei auf ernüchternde Zahlen in Deutschland und Großbritannien getroffen. Die Komplettübernahme der britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree bringe Chancen, sei jedoch "teuer" gewesen und mit Vorlaufkosten verbunden. Volkert passte sein Bewertungsmodell entsprechend an und schraubte den fairen Wert nach unten, was die Abstufung der Aktien zur Folge gehabt habe./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group Halten

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
1,15 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,11 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

21:16 Vodafone Group Halten DZ BANK
12:51 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12:21 Vodafone Group Sell UBS AG
12.05.26 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
12.05.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
