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Symbol VODPF

Deutsche Bank AG

Vodafone Group Buy

12:01 Uhr
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 150 auf 155 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des starken Kursanstiegs von etwas mehr als 60 Prozent innerhalb eines Jahres bleibt Analyst Robert Grindle laut einer am Dienstag vorliegenden Studie überzeugt von der Aktie. Der Sektor - KI und die Nachfrage nach geopolitischen Defensivwerten - habe ebenso wie die Rally in den Schwellenländern zum Kursanstieg beigetragen, schrieb er. Zusätzlich wirkten sich aber auch Eigeninitiativen positiv aus. Dabei verwies er auf die Rückkehr zum Dividendenwachstum je Aktie und die kumulative Wirkung laufender Aktienrückkäufe, Synergien in Großbritannien und die Rückkehr zu Umsatzwachstum in Deutschland sowie eine Vereinfachung der Bilanz./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Buy

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1,55 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,16 £		 Abst. Kursziel*:
33,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

12:01 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Vodafone Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
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