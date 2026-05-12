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Marktkap. 982,15 Mio. EUR

KGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
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WKN BEAU1Y

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ISIN DE000BEAU1Y4

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Symbol DOUDF

Deutsche Bank AG

Douglas Hold

09:46 Uhr
Douglas Hold
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 10,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Anlagestory stehe zunehmend unter Druck, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee nach dem Quartalsbericht. Zum einen sei das Konsumumfeld schwach und zum anderen wachse der Bereich Premiumbeauty vor allem online, wo Douglas weniger Differenzierungsmöglichkeiten habe. Obendrein dürfte der Wettbewerbsdruck durch Amazon zunehmen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Hold

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,89 €		 Abst. Kursziel*:
18,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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01.05.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
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