Douglas Aktie
Marktkap. 982,15 Mio. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 10,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Anlagestory stehe zunehmend unter Druck, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee nach dem Quartalsbericht. Zum einen sei das Konsumumfeld schwach und zum anderen wachse der Bereich Premiumbeauty vor allem online, wo Douglas weniger Differenzierungsmöglichkeiten habe. Obendrein dürfte der Wettbewerbsdruck durch Amazon zunehmen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Hold
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,89 €
|Abst. Kursziel*:
18,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Douglas AG
|09:46
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.13
|Douglas verkaufen
|Independent Research GmbH
|05.12.12
|Douglas verkaufen
|Frankfurter Tagesdienst
|04.12.12
|Douglas verkaufen
|National-Bank AG
|19.11.12
|Douglas reduce
|Commerzbank Corp. & Markets
|16.10.12
|Douglas underperform
|Cheuvreux SA
|09:46
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG