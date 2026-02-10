DAX 24.903 -0,3%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.569 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,35 +1,8%Gold 5.038 +0,3%
Douglas Aktie

10,90 EUR -0,30 EUR -2,68 %
STU
Marktkap. 1,23 Mrd. EUR

KGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y

ISIN DE000BEAU1Y4

Symbol DOUDF

UBS AG

Douglas Neutral

11:31 Uhr
Douglas Neutral
Douglas AG
10,90 EUR -0,30 EUR -2,68%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch. Den Ausblick auf 2026 habe die Parfümeriekette bekräftigt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,04 €		 Abst. Kursziel*:
13,22%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
10,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

11:31 Douglas Neutral UBS AG
10:26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Douglas Neutral UBS AG
Nachrichten zu Douglas AG

EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group mit solider Entwicklung in herausforderndem wirtschaftlichem Marktumfeld
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beendet die Dienstagssitzung im Plus
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich fester
finanzen.net Börse Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Dienstagmittag steigen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Ausblick: Douglas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Montagshandels steigen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So steht der SDAX am Montagnachmittag
EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group delivers solid performance amid challenging market and economic environment
Zacks Compared to Estimates, Douglas Emmett (DEI) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks Douglas Emmett (DEI) Meets Q4 FFO Estimates
Benzinga Douglas Emmett Earnings Report: Q4 Overview
Benzinga An Overview of Douglas Emmett&#39;s Earnings
EQS Group EQS-News: Conference call on the results for the 1st quarter 2025/2026 (ending 31 December 2025) on 11 February 2026
EQS Group EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group delivers 1.7% sales growth in the first quarter amid challenging market environment
