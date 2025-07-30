UBS AG

Douglas Neutral

12:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Douglas 10,80 EUR -0,04 EUR -0,37% Charts| News| Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe besser als erwartet abschnitten, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auf vergleichbarer Basis wüchsen die Geschäfte wieder./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com