Douglas Aktie
Marktkap. 1,16 Mrd. EUR
WKN BEAU7Y
ISIN DE000BEAU7Y1
Symbol DOUDF
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe besser als erwartet abschnitten, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auf vergleichbarer Basis wüchsen die Geschäfte wieder./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Douglas Neutral
|Unternehmen:
Douglas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
10,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,48%
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Douglas
|12:01
|Douglas Neutral
|UBS AG
|10:41
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
