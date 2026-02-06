DAX 24.853 +0,0%ESt50 6.011 -0,4%MSCI World 4.519 -1,1%Top 10 Crypto 8,3825 -1,9%Nas 22.641 -1,9%Bitcoin 55.378 -1,8%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,39 -3,2%Gold 4.931 -3,0%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

915,50 EUR -244,70 EUR -21,09 %
STU
850,43 CHF -210,67 CHF -19,85 %
BRX
Marktkap. 38,99 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

DZ BANK

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

18:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen von 1800 auf 1750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursrückgang nach vorsichtigerer Prognose des Zahlungsdienstleisters sei u?bertrieben, hieß es am Donnerstag von dem Institut./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
921,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
915,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.944,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

18:01 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
14:51 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
12:36 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
12:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Jahreszahlen Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Hohes Wachstumstempo in 2026 - Margenprognose enttäuscht Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Hohes Wachstumstempo in 2026 - Margenprognose enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Adyen auf 1750 Euro - 'Kaufen'
Dow Jones Adyen enttäuscht mit Umsatz und Ausblick - Aktie bricht ein
dpa-afx ROUNDUP: Adyen senkt Umsatzprognose - Aktie schmiert ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen brechen ein - Ausblick enttäuscht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
