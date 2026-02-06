Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 38,99 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen von 1800 auf 1750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursrückgang nach vorsichtigerer Prognose des Zahlungsdienstleisters sei u?bertrieben, hieß es am Donnerstag von dem Institut./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
921,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
915,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.944,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|18:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|12:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|12:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|12:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.