Jahreszahlen

Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Hohes Wachstumstempo in 2026 - Margenprognose enttäuscht

12.02.26 10:11 Uhr
Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Wachstum voraus! Warum Anleger dennoch die Reißleine ziehen | finanzen.net

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen rechnet 2026 mit einem weiter hohen Wachstumstempo.

Der Umsatz solle währungsbereinigt um 20 bis 22 Prozent steigen, teilte Adyen bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr legte der Erlös bereinigt um die Folgen des starken Euro um 21 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 26 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro nach oben. Die Marge habe damit bei 53 Prozent gelegen.

Im laufenden Jahr soll die Profitabilität, gemessen am operativen Ergebnis, etwa die Höhe von 2025 erreichen. Das Wachstumsziel liegt im Rahmen der Analystenerwartungen; die Margenprognose etwas darunter.

Adyen-Aktien brechen ein - Ausblick enttäuscht

Die Aktien von Adyen haben am Donnerstag kräftig nachgegeben. An der EURONEXT in Amsterdam sackt die Adyen-Aktie am Donnerstag zeitweise um 15,67 Prozent auf 975,00 Euro ab. Mit den massiven Verlusten setzte das Papier die Tradition starker Kursreaktionen auf Quartalsberichte fort. Durch den jüngsten Einbruch beschleunigte der Wert den Abwärtstrend seit Mitte des vergangenen Jahres und erreichte das tiefste Niveau seit 2023.

Die Analysten von JPMorgan sprachen zwar von besser als erwarteten Ergebnissen des niederländischen Zahlungsdienstleisters, betonten jedoch den unter den Erwartungen gebliebenen Ausblick. Die Experten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich sinken werden. Hinzu komme, dass das Umsatzwachstum im vierten Quartal an Schwung verloren habe.

/zb/stw/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

