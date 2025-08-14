Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 46,16 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen angesichts eines für 2025 gesenkten Wachstumsausblicks von 1600 auf 1550 Euro gesenkt. Die Einstufung für den Zahlungsabwickler beließ Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie jedoch auf "Hold". Vielleicht erstrecke sich diese etwas mäßigere Dynamik auch auf das Jahr 2026, folgerte die Expertin trotz der bislang unveränderten Ziele für das kommende Jahr. Die positive Entwicklung des Marktanteils bei bestehenden Kunden werde von dem Unternehmen indes vorangetrieben./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1.550,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1.387,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,75%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1.368,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,30%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.018,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
