Airbus Aktie

197,42 EUR +0,68 EUR +0,35 %
STU
185,49 CHF +0,35 CHF +0,19 %
BRX
Marktkap. 155,27 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

DZ BANK

Airbus SE Kaufen

13:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
197,42 EUR 0,68 EUR 0,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 243 auf 238 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Qualitätsprobleme bei Rumpfverkleidungen seien eher ein temporäres als ein strukturelles Thema, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn daher im Gesamtjahr weniger Flugzeugauslieferungen angestrebt würden, seien die finanziellen Ziele bestätigt worden. Er sieht daher keinen Anpassungsbedarf für den Analystenkonsens. Da der Prozess der Produktionssteigerungen gebremst werde, reduzierte er selbst seine Annahmen für die künftigen Auslieferungen./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
197,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
197,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

13:31 Airbus Kaufen DZ BANK
05.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
