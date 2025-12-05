TotalEnergies Aktie
Marktkap. 122,19 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot sieht den Zusammenschluss des britischen Fördergeschäfts der Franzosen mit Neo Next neutral bis leicht positiv, wie er am Montag schrieb. Er erinnerte zudem an den ersten Handelstag von Totalenergies-Aktien in den USA. Dadurch werden die bisherigen Anrechtsscheine (ADR) ersetzt. Patricot sieht kaum Auswirkungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,77 €
|Abst. Kursziel*:
11,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,71%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|12:06
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
