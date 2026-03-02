DAX23.734 -3,7%Est505.779 -3,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 -2,3%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.203 -1,1%Euro1,1598 -0,8%Öl84,80 +8,6%Gold5.182 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.700 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab
Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: Bericht über China-Exportlimits animieren Anleger zu Verkäufen Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: Bericht über China-Exportlimits animieren Anleger zu Verkäufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Allianz steigt in Batteriespeicher von TotalEnergies ein

03.03.26 11:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
355,10 EUR -15,70 EUR -4,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
68,52 EUR -1,48 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz beteiligt sich an elf Batteriespeicherprojekten des französischen Energieversorgers TotalEnergies in Deutschland. Die Projekte würden bis 2028 in Betrieb genommen und die Energiewende direkt unterstützen, teilte die Vermögensverwaltungstochter Allianz Global Investors (Allianz GI) in Frankfurt mit.

Wer­bung

Konkret erwirbt Allianz GI im Namen der Allianz-Versicherungsgesellschaften und des eigenen Allianz European Infrastructure Fonds II eine 50-prozentige Beteiligung an dem Portfolio von Großbatteriespeicherprojekten von TotalEnergies. Diese haben eine Kapazität von rund 800 Megawatt. Insgesamt investieren die beiden Partner demnach 500 Millionen Euro in kritische Energie-Infrastruktur, 70 Prozent davon in Form von Krediten.

Mehr Flexibilität für Stromnetz

Die Partnerschaft mit TotalEnergies zur Finanzierung, zum Bau und Betrieb von Anlagen verschaffe dem deutschen Strommarkt und Stromnetz wichtige Flexibilität und Stabilität, hieß es.

"Die Umstellung auf sauberere Energie hängt von einer starken Infrastruktur ab", sagte Édouard Jozan, Head of Private Markets bei Allianz Global Investors. Die Investition sei die erste direkte Eigenkapitalanlage der Allianz in ein Portfolio von Batteriespeicherprojekten. Die elf Projekte würden nach Fertigstellung dazu beitragen, "die Energieversorgungssicherheit des Landes zu stärken, die Energiewende zu beschleunigen und unseren Kunden langfristigen Wert zu bieten".

Wer­bung

Stéphane Michel, President Gas, Renewables & Power bei TotalEnergies, betonte die Bedeutung für die französische Seite. Die Transaktion helfe dem Wachstum in Deutschland, dem größten Strommarkt Europas./als/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TotalEnergies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TotalEnergies

DatumRatingAnalyst
02.03.2026TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.2026TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026TotalEnergies NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026TotalEnergies KaufenDZ BANK
12.02.2026TotalEnergies NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.03.2026TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026TotalEnergies KaufenDZ BANK
12.02.2026TotalEnergies OverweightBarclays Capital
12.02.2026TotalEnergies BuyUBS AG
11.02.2026TotalEnergies KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.03.2026TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026TotalEnergies NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026TotalEnergies NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.01.2026TotalEnergies NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TotalEnergies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen