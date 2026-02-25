DAX 25.179 +0,0%ESt50 6.186 +0,2%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8830 +1,8%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 58.178 +1,1%Euro 1,1799 -0,1%Öl 70,19 -1,1%Gold 5.183 +0,4%
JP Morgan Chase & Co.

Allianz Neutral

10:46 Uhr
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer habe zum Ende des vergangenen Jahres solide entwickelt, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Änderungen an den Schätzungen für 2026 dürften minimal ausfallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

