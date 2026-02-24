HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,18 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahresende des Rüstungsherstellers habe die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christian Cohrs in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Auftragseingang sei in nicht prognostiziertem Ausmaß gestiegen, was eine unverändert intakte Lage signalisiere./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,60 €
|Abst. Kursziel*:
12,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,26%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
