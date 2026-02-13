HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,33 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der Korrektur der Aktie und der Markterwartungen auf ein realistisches Niveau sieht der Analyst Christian Cohrs die Papiere des Radarspezialisten positiver. Für 2025 erwartet er ein "solides Jahresendergebnis in beiden Geschäftsbereichen und eine starke Auftragsdynamik", wie er am Montag in seinem Bilanzausblick schrieb. Er sieht das vergangene Jahr primär als Vorbereitung auf den erwarteten Boom im Verteidigungssektor./ck/rob/ag
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,60 €
|Abst. Kursziel*:
12,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
80,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
