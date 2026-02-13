DAX 24.937 +0,1%ESt50 6.006 +0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.121 +0,3%Euro 1,1863 -0,1%Öl 67,45 -0,4%Gold 5.012 -0,6%
NVIDIA-Aktie außen vor: Morgan Stanley-Experten raten zu diesen neun KI-Titeln NVIDIA-Aktie außen vor: Morgan Stanley-Experten raten zu diesen neun KI-Titeln
HENSOLDT Aktie

80,20 EUR -0,80 EUR -0,99 %
STU
Marktkap. 9,33 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

Warburg Research

HENSOLDT Buy

09:41 Uhr
HENSOLDT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der Korrektur der Aktie und der Markterwartungen auf ein realistisches Niveau sieht der Analyst Christian Cohrs die Papiere des Radarspezialisten positiver. Für 2025 erwartet er ein "solides Jahresendergebnis in beiden Geschäftsbereichen und eine starke Auftragsdynamik", wie er am Montag in seinem Bilanzausblick schrieb. Er sieht das vergangene Jahr primär als Vorbereitung auf den erwarteten Boom im Verteidigungssektor./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,60 €		 Abst. Kursziel*:
12,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
80,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

09:41 HENSOLDT Buy Warburg Research
30.01.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
12.01.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

